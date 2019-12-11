賴清德再回應「大義滅親」論 無針對任何政黨 10:042019/12/11 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 賴清德日前的「大義滅親」論引發諸多討論，賴澄清並無針對任何政黨，只是希望選民將票源集中投給民進黨。（張睿廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 賴清德前日在台南說出大義滅親論，引發諸多討論，今日他在受訪時再度回應，並沒有針對任何政黨，只是希望票源能夠集中投給民進黨，讓他們總統當選、國會過半，繼續為台灣人民服務。 (中時 ) #賴清德 #台灣 #政黨 #針對 #服務 也許您會感興趣 推薦閱讀 林宜瑾競總成立 現場宛如野百合學運同學會 19:552019/12/07 政治 細節看成敗 服務從心出發 04:092019/12/08 焦點新聞 賴清德投下的變數 04:092019/12/08 時論廣場 賴清德站台賴惠員 呼籲支持者3票都投民進黨 17:372019/12/09 政治 賴清德為賴品妤站台 籲民眾明年出來投票 10:352019/12/10 政治 大義滅親說 賴清德：無針對任何政黨 盼票源集中 11:102019/12/10 政治 韓國瑜裸照風波 賴清德：韓應清楚說明 12:092019/12/10 政治 拒辦電視辯論 蘇煥智批中選會淪民進黨的中選會 14:202019/12/10 政治 賴清德陪賴品妤拜廟參香 現場冷清 22:242019/12/10 政治 賴清德萬里昭靈宮參拜 籲「三張選票顧台灣」 09:292019/12/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜太驚人！網：民調公司要倒了 - 政治 年輕人為何一面倒反韓？韓國瑜自爆失衡關鍵 - 政治 港學生會長批民進黨遭1450出征道歉 挺港網友怒了！ - 政治 開砲！蔡英文遭嗆：中華民國現在還有總統嗎？ - 政治 T台訪韓國瑜 趙少康：收視率非常高 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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