賴清德前日在台南說出大義滅親論，引發諸多討論，今日他在受訪時再度回應，並沒有針對任何政黨，只是希望票源能夠集中投給民進黨，讓他們總統當選、國會過半，繼續為台灣人民服務。

(中時 )

#賴清德 #台灣 #政黨 #針對 #服務