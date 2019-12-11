本月7日晚間9點多，人潮洶湧的士林夜市發生圍毆事件，一名在夜市四處打游擊亂收保護費，且又欠債的彭姓角頭，被5名埋伏在夜市巷弄內的不明人士，拿著棍棒、辣椒水當眾痛毆倒地，警方今天將5名嫌犯全數逮捕到案，嫌犯均表示是因為走路不小心碰撞到才引發糾紛,但警方仍懷疑動機，目前正釐清原因。

欠酒錢又亂收保護費 士林夜市角頭被「5打1」

據了解，被毆打彭姓男子，綽號阿彭仔，是士林當地攤商眼中的頭痛人物，本身沒有工作，靠著個性暴力，靠四處亂收保護費維生，也曾在2016年因亮槍恐嚇攤商而遭警方偵辦。

7日間，5名男子埋伏在夜市巷弄內，當時人潮洶湧，彭男出現在夜市內時，5人立刻一擁而上，先對他噴辣水，接著拿著棍棒對他狂毆，無視現場目擊者眾多,彭男被打得倒地不起，隨後眾人邊一哄而散。

外傳彭男積欠酒店50萬元，遭到店方屢次催討不還，而且作風囂張，惹火不少外面兄弟，因此才會被當街教訓。警方經過多日調查，終於將行兇歹徒身分查出，一一逮捕案，但背後是否還有其他原因，警方還要釐清。

士林分局強調，士林夜市為台北市知名觀光景點，士林分局為維護該處治安，針對攤商遭恐嚇取財和毀損等不法情事，於106年至107年間即強力掃蕩，並將涉案幫派人員十數人以組織犯罪防制條例移送偵辦；另目前為加強士林夜市治安，已針對士林夜市重要出入口，每日編排3車6人路檢守望勤務，加強盤檢可疑人車；另編排6名警力，加強執行夜市攤整，以有效嚇阻犯罪。

(中時電子報)