美國總統川普挑起的陸美貿易戰已逾2年，影響各國與美國及大陸的貿易，研調資料顯示，南韓是貿易戰最倒楣的「第三者」國家之一，該國出口衰退幅度位居前10大貿易國之冠。

《韓聯社》引述韓國友利銀行研究所報告指出，南韓出口高度仰賴陸美兩國，去年對大陸的出口占比更超過1/4，比例達到26.8%。在此情況下，導致南韓在貿易戰中受創甚深，今年前9月出口較去年同期衰退9.8%，位居前10大貿易國之冠，相比之下，英國年減幅為6.3%，德國及日本分別是5.1%、4.4%。

該份報告指出，南韓經濟高度依賴對陸美出口，因此，一旦美國與北京政府達成第一階段貿易協議，將能幫助南韓的出口反彈，對明年經濟成長有正面效果。

目前金融專家多半預期，陸美雙方可以在下月底前達成第一階毁協議，針對香港與新加坡18家金融機構專家進行的調查顯示，約有53.6%的受訪者看好兩國至少在年底前，或明年農曆春節前達成第一階段協議。

(中時電子報)