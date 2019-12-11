全球儲存方案領導供應商希捷科技 (NASDAQ: STX) 宣布全新極致便攜的外接式硬碟 ── One Touch SSD將於12月19日在台上市，為現代人隨心隨行的生活方式增添最佳的潮流配件。

口袋般大小的One Touch SSD共有黑、白兩色，以織紋布料包覆機身，予人溫暖舒適的紋理手感。無論是備份蘊藏回憶的照片，或是分享文件和影片，One Touch SSD皆能為使用者提供簡單又不費力的儲存解決方案，隨時隨地都能輕鬆備份。

根據希捷贊助的IDC白皮書報告顯示，數位化的世界正不斷呈指數成長中，現在每天有50億名消費者正在與資料互動。到了2025年，這個數字將會竄升到60億，等同於全球75％的人口。而在如今強調即時性的社會，迅速存取數位化資料的需求更勝以往。

希捷全球行銷副總裁 Jeff Fochtman 表示：「現在我們能立即閱聽資訊內容的方式前所未有的多，人們也因此更加希望能有效率地創造、分享和管理資料。為此，方便存取、快速且可靠的數位儲存裝置對現代人來說便是無比重要，而我們全新的 One Touch SSD 正是兼具了設計優雅、方便攜帶、可輕鬆發揮效能等特色。」

外觀採用獨特織紋設計的One Touch SSD是希捷領先儲存裝置產品組合的最新成員。此系列外接硬碟隨附希捷Toolkit及Sync Plus持續備份軟體，傳輸速度最高可達每秒400MB（每秒持續讀取／寫入MB最大值），且與PC及Mac(exFAT) 均相容，透過USB 3.0介面即可連接 (隨附 USB 3.0 編織線)。

One Touch SSD也隨附兩個月的Adobe Creative CloudR Photography計劃：[1]訂閱、一年的Mylio Create[2]訂閱服務，以及三年保固。

One Touch SSD提供500GB及1TB容量選項，含稅建議售價分別為新台幣2,890及4,890元。

(工商 )