台灣知名網路生活平台數字科技（以下簡稱「數字」，台灣櫃買中心股票代碼：5287）今日公告11月合併營收近1.20億元，累計1-11月合併營收近13.47億元，扣除名品會因素，較去年同期分別成長8％及3％。

數字科技表示，11月合併營收動能，主要來自於591房屋交易及8891汽車交易，內政部公佈六都11月建物買賣移轉棟數達1.97萬棟，年增率為6.5％，全年拚站上30萬棟大關，顯示台商回流以及購屋買氣回溫，加上8891汽車交易深耕原創內容，透過專業車評、影音開箱等內容吸引會員、提升網站流量，推升591房屋及8891汽車11月營收均雙位數成長。

數字科技持續育成生活應用新創平台，全台最大學生打工APP-小雞上工，甫獲選台灣Google Play2019年度最受歡迎與最具潛力應用程式雙項殊榮。

小雞上工整合全台打工與實習職缺，並經專人審核職缺來源的真實與安全性，清楚揭示時薪，自2018年3月推出至今，下載用戶已突破200萬次，目前刊登中職缺超過1萬1,000件，並定期根據打工市場發布研究報告，為企業發展提供數據支持，提供給求職者打工市場分析的參考，亦推出訂閱服務，讓求職者能即時收到符合期望的打工，搶先應徵。

展望全年，小雞上工APP獲選台灣Google Play2019年度最受歡迎應用程式，將持續深化全台打工市場。且8891汽車繼8月週年慶送出百萬好車後，針對中古車推出購車季，再次大手筆送出百萬購車金，可望促進中古車交易熱度，為集團推升營運動能。

(工商 )