無塵室廠務工程大廠漢唐（2404）在客戶訂單入帳挹注，11月營收達29.03億元新高，月增37.48%，也較去年同期增加22.32%，漢唐第四季業績可望明顯優於第三季，優於先前預期，股價創新高達189元。

漢唐今年前三季獲利攀高，已賺逾一個股本，今年前三季每股純益10.67元；目前在手訂單金額約高達新台幣600億元，可望帶動明年營運持續成長。股價屢創新高。

漢唐10月及11月營收合計達50.15億元，已大幅超越第三季營收的42.42億元，漢唐第四季業績可望強勁成長，今年全年營運將創新高可期。

漢唐2019年1-11月營收217.59億元，已超越去年全年的182.79億元，較去年同期增加42.91%，持續強勁的成長動能，優於原先之預期。

漢唐今年接單金額持續上升，接近600億元，預計新接單需要2~3年消化訂單，法人估今年業績再創新高，2020、2021年營收仍可進一步向上。

(時報資訊)