1.漢唐(2404)：11月營收登峰，業績旺到明年，開盤強攻，走高3%創歷史高點。

2.帆宣(6196)：在手訂單突破200億元，高檔盤整結束，多方攻漲5%，企圖突破前高。

3.旭暉應材(6698)：11月營收年增27.28%，全年營收獲利戰新高，外資、投信買盤回籠，今早反彈回到90元之上。

4.弘塑(3131)：連2月營收站上2億元，第4季續旺，多方反攻不停歇，創逾3年半來高價。

5.統一(1216)：11月合併營收改寫歷年同期新高，今年累計營收提前破4千億元大關，股價吐悶氣，上漲1%。

6.鄉林(5531)：11月營收為26.93億元，年增2.4倍，股價走高脫離底部，勁揚4%。

7.玉晶光(3406)：嚴選訂單，朝中高階鏡頭布局，毛利率撐竿跳，股價漲1.22%。

8.國巨(2327)：11月營收寫今年次高，投信買超11日計4050張，股價漲2.31%。

9.彩晶(6116)：11月合併營收年增31.6%，外資和自營商連3日買超，股價漲0.66%。

10.健策(3653)：預估今年每股盈餘逾6元，營收及獲利均可望創新高，股價漲1.04%。

11.優群(3217)：11月營收1億8397萬元，月減20.90%，年增12.72%，股價跌4.73%。

12.宏碁(2353)：11月營收站回2百億元，月增14.63%，早盤走揚近1.5%，重登5日線。

13.和碩(4938)：上月營收雙衰，且連三季未進手機組裝廠前五大，雖外資仍買超，惟股價走跌近2%。

14.環宇-KY(4991)：結盟晶電轉投資，合資新晶宇登陸建6吋晶圓廠，打造台陸雙供應鏈，晨盤上漲逾3%。

15.廣錠(6441)：上月營收月增1成，並攜手普威、村田搶攻全球儲能系統市場，早盤續漲逾2%，一度衝上49.7元之波段高價。

16.緯創(3231)：11月營收雙增，Q4營運站上全年高峰，全年獲利看俏，開盤半小時即爆1.7張量能，飆上30.1元短波高點。

17.喬鼎(3057)：財報績優，不畏外資連3賣超，晨盤續大漲衝上漲停板，登7.59元之四個月高價。

18.眾達-KY(4977)：11月營收雙增，長線100G、400G添動能，激勵開盤跳空大漲4.5元後，遭逢獲利賣壓調節，漲幅收斂至2%。

19.華星光(4979)：昨日除權，獲外資連2買，晨盤放量大漲5%，填權達陣。

20.東訊(2321)：看好中小型股年底作帳行情，銅板股攻堅，今日拉出第三根漲停後打開，盤中漲幅約4%。

21.光環(3234)：近日獲外資偏多操作，晨盤價量俱揚走高3.5%，登上9個月高峰。

22.明泰(3380)：11月營收為15.56億元，年增10.04%，早盤聞訊走揚3%，挺進半年線。

23.中和(1439)：漢神資產管理吃下53％股權，晨盤變臉翻黑下殺5%，月線告急。

24.如興(4414)：16億出清中和羊毛，獲利估7559萬元，早盤開高後追價無力，趨近平盤震盪。

25.樂士(1529)：11月營收年增145.28%，早盤偏多操作、跳漲6%，居所有均線之上。

26華城(1519)：11月營收年增104.45%，外資連買超3日，早盤跳漲逾2%，挑戰30元，創波段新高。

27.凌群(2453)：11月營收月增12.06%、年增29.71%，外資昨轉買超。早盤挾量逾2千張，漲近3%。

28.上銀(2049)：新品＋新專案，明年看俏，獲三大法人連4日買超，早盤多頭相挺，漲逾2%、收復5日線。

(時報資訊)