POS廠虹堡（5258）在各地區客戶出貨動能持續暢旺下，2019年11月合併營收繳出雙位數「雙升」強勁動能，以4億元改寫歷史次高。在主要地區持續出貨帶動下，公司對本季營運展望樂觀，積極衝刺明年營收成長達雙位數目標。

在績優題材激勵下，虹堡今早開高3.86％後放量勁揚，一路上攻至漲停價31.35元，創10月中以來近2月波段高點，領漲工業電腦族群，成交量截至9點45分已突破3300張，較昨日148張暴增逾21.3倍。三大法人近期亦持續偏多，近6日持續買超達119張。

虹堡2019年11月自結合併營收達4億元，較10月3.46億元成長達15.78％、較去年同期2.34億元躍增70.64％，改寫歷史次高。累計1～11月合併營收30.71億元，較去年同期21.04億元跳增45.98％，續創同期新高。

虹堡表示，11月營收較10月成長15.78％，主因中南美洲及東南亞客戶出貨增加；較去年同期大幅成長70.64％，主要受惠東南亞、東北亞及北美洲地區出貨大幅成長。以銷售地區觀察，以東北亞占31％最高、東南亞27％居次，中南美洲及北美洲各10％。

以今年1～11月各地區營收貢獻觀察，虹堡表示，仍以東北亞占21％最高，其次是中南美洲20％、東南亞占16％，歐洲及台灣各占13％，北美占11％。公司正積極進行各地區客戶及產品的認證作業，積極衝刺營收成長目標。

虹堡下半年擺脫中東客戶提列呆帳干擾，第三季營運轉盈，歸屬母公司稅後淨利0.38億元、每股盈餘0.43元，雙創近5季高點。不過，受上半年提列中東客戶信用減損拖累，累計前三季歸屬母公司稅後虧損1.66億元、每股虧損1.86元，仍雙創同期新低。

展望明年營運，虹堡預期歐美及東北亞區域仍為營收成長主動能，公司將持續優化產品成本、提升整體獲利，並以客制化優勢致力提高軟體服務收入占比，持續以業績成長達雙位數百分比為努力目標。

營運策略方面，虹堡聚焦軟硬體關鍵零組件的研發與整合實力，並深耕全球化布局，透過設立海外據點提供在地化的支付整合服務。同時，將持續整合軟體及服務銷售，藉此提升產品整體競爭力，並支援雲端服務，以進行遠端控制。

(時報資訊)