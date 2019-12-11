美股：

1.汽車零組件零售商Autozone周二股價大漲6.93%，收在1,250美元，創下歷史新高。該公司上季獲利表現優於市場預期，平息了投資人對其利潤的擔憂，且其商業銷售額連續第5個季度實施兩位數百分比增長。

2.波音周二股價下跌0.91%，收在347.90美元。波音披露11月交機量為24架，雖略優於10月的20架，但與去年同期的79架相比大減近70%，據此推算波音2019年全年交機量恐不到400架，較去年的806架腰斬。

3.網飛（Netflix）收跌3.1%，為293.12美元。投銀Needham & Company分析師將網飛的股票評級由「持有」調降為「遜於大盤」，稱市場競爭加劇，網飛明年恐將失去400萬個美國優質會員，為強化對抗Disney+、Apple TV+等勁敵的競爭力並鞏固美國市場，該分析師建議網飛應推出價格較低的訂閱服務，並調整目前經營模式。

(時報資訊)