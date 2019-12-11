半導體設備廠京鼎(3413)11月營收創15個月高點，達7.78億元，月增13.8%，也較去年同期增加17.19%，第四季業績可望比第三季續增，創今年單季最佳；明年展望比今年成長，帶動股價開高走高，攀上185元波段新高。

受惠自動化設備出貨續旺，京鼎10月及11月業績持續逐月攀高；法人預估，公司第四季營收將恢復年成長的趨勢，業績來到今年單季高點，預估公司今年全年合併營收可望逾70億元。京鼎今年1-11月營收64.85億元，較去年同期減少25.58%。

京鼎第三季已有部分急單，帶動營收增溫，在美系大客戶需求持續回溫，以及自動化設備出貨增加帶動，公司第四季營收進一步攀升至全年最高。

展望2020年，由於台系、韓系半導體廠擴廠需求持續，京鼎可望受惠，預期2020年業績恢復成長態勢，2020上半年營收可望不淡，預計將呈現年成長，法人預估公司2020全年營收有望回到80億元以上水準。

(時報資訊)