前總統馬英九到鹽水牛墟替立委參選人站台，人氣不減，還自掏腰包買東西，相當親民。（莊曜聰攝）

前總統馬英九今天一早南下替國民黨台南市第一選區立委參選人蔡育輝站台，到鹽水牛墟掃街拜票，人氣不減，市場內攤販、民眾爭相握手合影，馬也自掏腰包買了大餅、堅果，相當親民。針對反滲透法引發的爭議，馬英九受訪時再度重申，感覺上各部會對此都還沒準備好，如果貿然通過會是場災難，且現行國安法都有規範，不用再疊床架屋。

立法院國民黨團昨日舉行《反滲透法》草案公聽會，前總統馬英九應邀出席，會中他質疑訂定此法是否有必要、除英美外大部分民主國家均無此法，以及若通過執行上會否有困難，但與會的委會、法務部均無正面回應。

馬英九早上到台南鹽水牛墟替國民黨立委候選人蔡育輝站台拉票，針對媒體問到此是講，他簡短表示，立院攻防上，綠營一定會通過、藍營則一定不給過，而從昨日會議看來，政府相關單位都還沒準備好，若貿然通過怎麼執行，將會是一場災難，且現行國安法其實都有規範，不需要疊床架屋。

受訪後馬英九隨即進入鹽水牛墟掃街拜票，沿途與攤販及上街採買的民眾打招呼，不少人高呼「馬總統」來了，趕緊拿出手機拍照，也上前與馬合照留念，人氣相當高，愛吃甜食的他經過賣大餅的攤販，試吃後比出大拇指，自掏腰包買了一塊，也買了堅果要帶回家，相當親民，停留約40分鐘後轉往下營繼續行程。

(中時 )