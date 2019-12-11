二○二○年總統大選倒數一個月，國民黨總統候選人韓國瑜遭受敵手猛烈攻擊，一連串抹紅抹黑，刀刀見骨。對於敵營的全面轟炸，他輕鬆地一笑置之，自認當完兵後，就完全不害怕任何橫逆險阻。

CTWANT 一周一砲》突圍 韓國瑜專訪

記：面對選舉中鋪天蓋地的各式攻擊，曾經害怕或憤怒過？

韓：從沒有害怕過，十八歲當兵前晚上怕黑、白天怕窮、冬天怕冷、夏天怕熱，那時什麼都怕；十八歲當兵後，軍事訓練讓自己不再害怕，現在這把年紀面臨這些惡意的造謠中傷跟抹黑，我完全不怕，反過來對這些知識分子抹黑，我完全看不起他們，覺得他們昧著自己良心，他們講的話，可能他們自己都不相信，可是非講不行，為了什麼呢？就是為了錢，必須昧著良心講，完全睜著眼睛說瞎話，每天分分秒秒都有。

這兩天覺得台北地檢署很有道德勇氣起訴楊蕙如，也才知道網軍是真實存在的，而且害死外交官，看這些網軍多麼可怕，它們已經不是網軍，而是上帝，他們在網路上說你壞，你就是下十八層地獄；說你好，你就上天堂，這樣太可怕了。將來執政者或從政者參與政治活動，只要有錢有門路就能養網軍，就能如法炮製，就像「劍橋分析」一樣。

當劍橋分析這套流出來後，他們被起訴，但模式、攻擊傳到全世界各地，當初他們全球全年接十個案子，像包含英國脫歐、千里達、台灣等，台灣在若干年前一直就接劍橋分析，這套模式會一直被沿用下去，除非網路將來有公權力介入，讓網路世界比較公平公正報導，否則這樣不會消失，一旦持續操作帶動風向、影響輿論、破壞良善規則、造成人心負面影響，這樣對台灣社會撕裂傷害太巨大了。

唯有司法單位透過像追查楊蕙如的金流，才能揪出背後的藏鏡人，杜絕這些網路殺人、霸凌事件。

在鏡頭前，韓國瑜談起雖然遭人抹黑，依舊對選情持樂觀態度。（圖／趙世勳攝）

「劍橋分析」滲透美國大選

英國一間大數據公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica），透過在臉書推出一款免費心理測驗App，盜用5千多萬筆用戶個資，且疑似在2016年美國總統大選時，為川普的競選團隊作數據分析，預測美國選民的心理，並針對不同立場的選民精準投放特定議題的廣告，進而左右美國大選結果。

劍橋分析創辦人之一的懷利曾自曝，2013年接受美國共和黨億萬富豪默瑟出資1,500萬美元成立該公司，並由川普的前顧問史蒂夫．巴農負責主持。英國資訊專員辦公室（Information Commissioner's Office）調查後發現，臉書違反《資料保護法》，未善盡確保使用者個人資訊安全責任，使得劍橋分析公司未經使用者同意下，收集全球多達8千7百萬人資料，因而開罰50萬歐元。此外，英國資訊專員辦公室針對該公司是否企圖影響英國脫歐，展開調查。

劍橋分析創辦人之一的懷利。（圖／翻攝自維基百科）

(中時電子報)