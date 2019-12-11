隨著自駕車、智慧製造、智慧機器人等議題持續發燒，扮演智慧機器眼睛角色的3D感測技術備受重視，光程研創（Artilux）將於2020年美國消費性電子展（CES）中，展出Explore系列3D感測器，這是全球首款基於鍺矽（GeSi，germanium-on-silicon）創新技術的寬頻3D飛時（ToF）感測技術，能有效降低雷射光對人眼造成的潛在傷害，增加10倍以上的安全性，是3D感測器產業的革命性創新。

CES將於2020年1月7日到1月10日美國拉斯維加斯開展，光程研創今年首度參展，預計展出的Explore系列產品包含應用於物流及機器視覺的RGB-D相機，以及首款運作於長波長波段的3D感測系統。此系列產品將於2020年首季正式進入量產，將擴大應用到手機、車用光達系統（LiDAR）和機器視覺等重點領域。

值得注意的是，光程研創採用與台積電合作開發的創新GeSi製程技術，不同於現行同業的3D感測器多集中在850奈米和940奈米兩個波段，光程研創的Explore系列產品為全球第一款可運用於850奈米至1550奈米波段的ToF感測器，利用長波長頻段可有效阻隔太陽光對光感測的干擾，在戶外及室內達到一致的感測效能。

光程研創進一步說明，由於目前主流3D感測解決方案大多在波長為850或940奈米的光線下運作，太陽光對於此短波長頻段的光線會造成明顯的干擾，使得室外的3D感測性能大幅降低；另外，若將3D感測系統運行於1200到1400奈米波段，人眼所能承受的安全雷射功率較940奈米波段將高出10倍以上。因此，根據現行國際標準IEC 60825規範及相關計算，即使雷射與人眼之間僅數公釐的距離，仍能保持相當高的安全性。

光程研創因採用獨特創新GeSi製程技術，而能率先研發出寬頻3D飛時感測技術。現今GeSi製程技術已受國際固態電路研討會（International Solid-State Circuits Conference）青睞，相關論文並已入選ISSCC 2020，顯示該創新技術獲產學界認可，將成為3D感測技術之未來趨勢。

(工商 )