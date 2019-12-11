工作遇到瓶頸，是否思考停下繁忙的腳步，為自己的專業充電？在職場上唯有不斷的自我能力提升，才有辦法應對瞬息萬變的種種工作挑戰。此時，進修的管道與環境的選擇更顯格外重要。

高雄醫學大學牙醫學系所開設的碩士班，依學生的背景分有基礎組、基礎臨床組以及專科臨床組三個類別。凡大學理工農醫或相關科系畢業，不限於牙醫師背景者均可報考高醫牙碩基礎組，畢業後取得碩士學位。

此外，為滿足牙醫師終身學習與在職進修的需求，高醫牙碩在職專班提供開業牙醫師碩士學位進修管道。課程以牙周病學與補綴學為主，上課時間安排於例假日，並引進最夯數位設計軟體與3D列印hand on課程教學，規劃學員在本校附院牙科部臨床實習診治病患，培養跨專科整合訓練臨床實務能力。

高醫牙碩士班將於109年1月3日至1月14日受理招生報名，請有意進修者務必把握機會報考。

(工商 )