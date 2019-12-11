中國大陸高階通用型空壓機廠力達-KY在十．一長假結束，接單比10月回溫，11月合併營收不論以人民幣或新台幣計價都比10月成長，但較去年同期衰退。今（11）日股價上漲0.35元而以39.40元開出，隨後湧現賣壓，仍呈現上漲。

力達10月合併營收人民幣1.03億餘元，月增11.4％，年減16.7％，折合新台幣約4.48億元，月增11.6％，年減18.7％，11月三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機佔營收比重分別為25.4％、57.6％及15.1％，螺桿及渦旋比重同步提升；佔前11月營收比重分別為30.3％、53.5％及13.5％。

力達指出，力達在螺桿研發部分，第三季如期完成20匹馬力螺桿主機自製，11月續啟動15匹馬力型號，預計最快明年可達成100匹以下馬力主機全自製，佔目前螺桿出貨比重近七成。此外，新產品E系列螺桿機是第四季正式問市，以最高效能IE4等級永磁變頻達到高度省電效果，又以輕量經濟型為規格主打，將有效加速替代活塞式的應用，顯示發展螺桿產品多樣化對公司轉型的重要性。

力達指出，中美貿易戰而導致中國大陸內銷市場呈現觀望氣氛，但其他亞洲地區工業生產需求則相對強勁，前11月亞洲區域外銷金額比去年同期增加62％，其中緬甸、越南等東南亞地區較為明顯，持續穩固並調整在中國地區的銷售型態，另外同時拓展外銷品牌市場及銷售點，以期未來在中國大陸需求明顯回升時，內外銷動能能齊頭並進。

(工商 )