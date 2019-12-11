一如先前從越南運營商方面曝光的資料，蘋果（Apple Inc.）在本週內釋出了旗下系統的最新正式版，包含iOS 13.3 、watchOS 6.1.1、macOS 10.15.2、tvOS 13.3以及iPadOS 13.3，包含iPhone、iPad、Apple Watch、Mac以及Apple TV都能藉此次升級，獲得更穩定的效能。以下將更完整的介紹關於iOS 13.3的更新內容。

根據蘋果所公布的更新日誌，iOS 13.3除了包含修復一些已知的Bug，增加了穩定性外，也增加了不少新功能，其中包含螢幕使用時間功能會加入對於通話時間的管理與限制；Safari 瀏覽器可以通過 Lightning、USB 或是 NFC 支援 FIDO2 安全密鑰等等，提高設備在登入網路帳戶(例如登入一般網站、電子郵件信箱等等)的安全性等。而原先在iOS 13.3 beta版中出現的Memoji貼圖鍵盤開關，並沒有在正式版中納入。

除了上述功能，根據陸媒報導，iOS 13.3正式版也加入了一些專為中國大陸地區提供的功能，包含升級後中國聯通將能支援VoLTE通話（4G通話技術），此外也嘗試針對iMessage垃圾訊息在中國大陸地區氾濫的問題。

使用者們可以評估需求，並請在升級之前先行備份，再進行升級。可以支援iOS 13的設備包含：iPhone 11系列、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7 、iPhone 7 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPod touch 7th gen。原先可支援 iOS 12，但無法升級到 iOS 13 的設備則有iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPod touch 6th gen。

iOS 13.3正式版完整更新日誌如下：

[ 螢幕使用時間 ]

＊新的分級保護控制提供更多通訊限制，管理子女使用通話、 FaceTime 或「訊息」的對象

＊讓家長可以透過聯絡人列表管理顯示在子女裝置上的聯絡人

[ 股市 ]

＊可透過連結繼續閱讀相同出版品的相關或更多報導

此更新項目也包含錯誤修正和其他改進內容。此更新項目：

1.在「照片」中裁剪影片時可製作新的影片剪輯片段

2.在 Safari 中加入 NFC、USB 和 Lightning FIDO2 相容密鑰的支援

3.修正了在無法「郵件」中下載新郵件的問題

4.解決了無法在 Gmail 帳號中刪除郵件的問題

5.解決了可能導致在 Exchange 帳號的郵件中顯示錯誤字元以及重複傳送郵件的問題

6.修正了長按空白鍵後游標可能無法移動的問題

7.解決了可能導致截圖透過「訊息」傳送時變得模糊的問題

8.解決了在截圖上裁切或使用「標示」時，可能無法儲存到「照片」中的問題

9.修正了「語音備忘錄」的錄音可能無法與其他音訊 App 分享的問題

10.解決了「電話」App 上的未接來電標記可能顯示不清楚的問題

11.解決了「行動數據」設定可能錯誤地顯示為已關閉的問題

12.修正了在啟用「智慧型反相」時無法關閉「深色模式」的問題

13.解決了部分無線充電器充電速度低於預期的問題

(中時電子報)