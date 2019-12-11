場流傳一句話：「如果要做大官，就去蓋大樓，如果要做好官，就去清水溝。」韓國瑜在高雄市做的就是後者。然而，台灣人過去這些年被騙怕了，韓國瑜如何說服選民投給他？又「憑什麼」值得2千3百萬人民信任？

CTWANT 一周一砲》突圍 韓國瑜專訪

記：快投票了，「憑甚麼」2千3百萬人民要信任你？跟著你走？

韓：一句話就可以講完，「寧願相信韓國瑜一次，也不要再被蔡英文騙第二次」，這就是「憑甚麼」，全台灣人民不見得要投韓國瑜，覺得過去三年半蔡英文執政你過得非常好、有信心、很幸福，可以繼續投蔡英文，但如果對未來會擔心、恐懼、害怕，請你投韓國瑜。

因為蔡英文跟我不一樣，是競選連任，有責任要交成績單，因為交不出成績單，而用抹黑抹紅等骯髒卑劣的手段、用網軍攻擊來獲得政權的延續，不是民主之福。「我保證我當選總統，競選連任一定交出成績單。」

現在在高雄，原本去年農產品外銷2億1千萬元，上任不到10個月就增至6億3千萬，觀光方面，高雄飯店住房率成長22%。此外，還有成立青年局幫助年輕人創業、清理水溝共3千公里，以及拆了5座陸橋跟填平一個地下道。

回首剛上任時，曾對3位副市長說：「今天當我的部下，要起得比雞早、跑得比馬快、做得比牛多，因為當有一天退休離開位子，想要幫人民做事也沒機會了，所以現在不做要等何時？」未來，若當選總統，仍會秉持著這番刻苦精神為民打拚，「今天我們在高雄可以做成這樣，以後當總統也一樣，以前是威權想法，現在總統可以跟人民打成一片、苦民所苦，官僚體系原本就是要跟人民站在一起，而不是衙門心態。」

8日韓國瑜在新北市板橋第二運動場舉辦的「新北大造勢」上，擠滿揮舞國旗的支持群眾。（圖／張文玠攝）

(中時電子報)