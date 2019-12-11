台灣團結聯盟因退將羅文山收受大陸政協委員千萬元政治獻金，並為前總統馬英九刊登競選廣告遭判刑，質疑馬英九涉入，台聯不分區立委參選人潘厚勳、高基讚及律師曾勁元今早到台北地檢署告發馬涉嫌違反政治獻金法。

潘厚勳表示，羅文山擔任黃埔四海同心會長期間，涉收受大陸政協委員千萬元政治獻金，並於馬英九2次總統大選刊登競選廣告遭判刑2年半。國民黨總統大選無論直接或間接違法收受大陸政協的海外政治獻金，還讓具有政協身分的人進總統府表達感謝，質疑馬英九敢說不知道這個捐款嗎？

高基讚表示，羅文山因違反政治獻金法遭判刑2年半，馬英九豈無透過其他白手套，間接捐贈政治獻金或助選之嫌疑？

羅文山是被控在2008年至2012年間，因會務使用，4次收受香港學者許智明160萬餘元人民幣捐款，同時，部分捐款匯入個人、妻子的帳戶。

羅在法院審理時辯稱，收到的費用是許智明委託他協助支持馬英九的廣告宣傳費；之後又辯稱是收受政治獻金存入他個帳戶，目的是為孳息給同心會使用，並不是業務侵占。

不過，北院合議庭認定，依《政治獻金法》，政治團體不得接受國外捐款，羅文山收受捐款又未向監察院申報，匯入專戶的款項也與受捐款數目不符，因此4次違法收受政治獻金，各判處1年2月、10月、10月、8月有期徒刑；業務侵占部分判刑10月，合併應執行徒刑2年6月，褫奪公權2年；同時沒收羅文山個人犯罪所得1萬3110元，四海同心會838萬5000元犯罪所得也沒收。

(中時 )