歲末年終，今年以來表現相對落後的金融股，是否有機會上演「神龍擺尾」行情？法人認為，在金融股中，銀行積極增提備抵呆帳，獲利恐較為疲弱，壽險獲利表現相對具有空間；建議布局美元配置靈活之銀行股，以及評價偏低體質穩健之壽險股。金融股早盤由2家壽險金控龍頭富邦金(2881)及國泰金(2882)撐盤，漲逾1個百分點。

據統計，11月15家金控自結稅後獲利179.8億元，年增56%。銀行業方面，投資收入較為減少，且增提呆帳準備，獲利普遍較上月下滑。壽險業而言，11月美元對新台幣升值，避險成本回穩，惟資本利得減少，且增提外匯準備金，獲利多半較上月減少。法人認為，國內資金環境過剩，台幣利差維持收斂格局，國銀淨利息收入增長動能仍須仰賴外幣部位；中信銀美元占比高於同業，且資產配置靈活，有助於淨利息收入表現；長天期債券殖利率止穩向上，可望帶動2020新錢投報率回升。

兆豐金(2886)11月自結稅後獲利21.4億元，年增4%，EPS 0.16元；累計前11月稅後淨利274億元，年增3.1%，EPS 2.02元。其中，11月獲利衰退主因為銀行及證券子公司獲利皆較上月滑落。資產品質方面，兆豐銀逾放比為0.14％，備抵呆帳覆蓋率1124.6％。整體而言，考量Fed降息壓抑兆豐銀淨利差表現，且預期後續投資收益增長動能將放緩，整體淨收益收入展望保守，又有紐約分行的虧損仍持續，法人看法偏觀望。

(時報資訊)