嘉義市政府舉辦首屆「嘉市好店」優質伴手禮選拔，10日市長黃敏惠（右三）等人除親自頒獎，也實際品嘗、欣賞每1件特色伴手禮。（呂妍庭攝）

嘉義市政府舉辦首屆「嘉市好店」優質伴手禮選拔，10日獲選店家在頒獎典禮上與民眾相互交流。（呂妍庭攝）

拚品牌經濟，嘉義市政府舉辦首屆「嘉市好店」優質伴手禮選拔，由專業評審團搭配為期1個月的全民網路票選，最後決選出29家好店伴手禮代言人，10日市長黃敏惠除親自頒獎，也實際品嘗、欣賞每件特色伴手禮，期盼和店家一起努力衝人氣和買氣，讓遊客一來再來，感受嘉義市的無窮魅力。

為找出好店家，市府邀近百間嘉義特色伴手禮店家參與角逐，除委由旅遊達人和企業、學界共組評審團，還辦全民網路票選，活動期間累積訪問量高達20萬，總投票數逾2萬票，終於選出26家食品和3家非食品業者，組成「嘉市好店」伴手禮聯盟，未來獲獎店家將和在地美食業者集結成「嘉義市散步手冊」攻略，供遊客輕鬆按圖索驥。

昨黃敏惠說，嘉市早期曾舉辦10大伴手禮等活動，希望透過美食，敘說對地方的情感與愛，從在地特色中找到嘉義活力，現在選擇以更深入細膩的方式，推動地方創生，要打造百大品牌拚經濟、百種幸福在嘉義，這次29間店家脫穎而出，都是一時之選「好中之好」，不過評比難免有遺珠之憾，鼓勵未入選團隊別氣餒、再接再厲。

市府指出，這次有各種產業別的店家來參加甄選，不只有傳統美食老店，還有9間青創新秀角逐，接下來市府會結合嘉義市國際管樂節及聖誕節送禮旺季，在21日、22日兩天舉辦「耶誕周末好物市集」，讓熱愛嘉義市特色伴手禮的粉絲與市民朋友，買得開心、選得過癮。

(中時 )