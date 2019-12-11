從高雄發跡的金鑛咖啡日前傳出收店危機，讓不少咖啡迷大嘆可惜。不過最新消息指出，其關店危機暫時獲得解除，金鑛咖啡表示，門市將由富士康廣告集團承接，公司未來還有其他的計畫。

總部位於高雄左營的金鑛咖啡曾是「連鎖咖啡南霸天」，卻在日前傳出大量裁員及收店的消息，讓不少咖啡迷直呼可惜。而臉書粉絲專頁「高雄點」6日爆料，富士康廣告集團將接手金鑛咖啡13家直營店，3個月後以全新品牌重開10家。

高雄點粉專爆料，金礦咖啡門市將由富士康廣告接手，3個月後以新品牌亮相。(圖/翻攝FB高雄點粉專)

《中時電子報》致電金鑛咖啡，該公司證實，門市將由富士康廣告集團承接，並暫時授權金鑛咖啡品牌註冊商標3個月給富士康廣告集團，而公司未來有其他的發展計畫。

根據富士康廣告媒體集團官網顯示，該公司主要業務包含電子看板廣告、文案設計及LED相關產品研發等。ETtoday報導，富士康廣告負責人李泰龍表示，該公司以「富士康家庭事業」品牌頂下原本的金鑛咖啡13家門市，目前只是暫用其品牌商標，明年2月將以自有品牌推出，主攻咖啡和西點。

(中時電子報)