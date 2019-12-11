轉型當畫家的藝人郭彥甫驚傳流感攻心，差點心臟休克掛點，心血管專科醫師江碩儒說，流感病毒恐引發人體的免疫反應，進而對肌肉發動攻擊，導致心臟肌肉發炎，一旦肌肉細胞遭嚴重破壞，就恐心臟衰竭，致死率極高。另名醫師更形容心肌炎是上呼吸道感染或流感中的不定時炸彈，可在數小時內奪命。

39歲的郭彥甫正值壯年，染流感差點心臟休克讓外界震驚。台北巿立聯合醫院陽明院區心血管科主任江碩儒說，在臨床上約有5%的流感或感冒患者，會因病毒引發自體免疫反應，導致白血球去攻擊自己的肌肉細胞，引發心肌炎，這當中2成的人會進一步惡化成心臟衰竭，甚至得動用葉克膜救命，致死率極高。

中山醫學大學附設醫院小兒心臟科主任郭業文也在醫院官網撰文，指大多數的心肌炎由病毒引起，如腸病毒、流感病毒、腺病毒等。

他說，急性心肌炎的臨床表現千變萬化，有如不定時炸彈，一開始看似輕微的感冒或腸胃炎，最終可能演變成致命性休克的心肌炎，病程進展迅速，病情輕者無明顯症狀，而病情重者卻可能在數小時或數日內死亡，根據國外文獻統計，40歲以下成年人不明原因死亡中，約有20%的致病因是急性心肌炎。

江碩儒說，流感併發心肌炎，患者最明顯的感受是喘不過氣、喘到無法平躺，以及呼吸困難，臨床則會看到肺積水，但因流感也可能引發肺炎，所以醫師得進一步判斷是心臟、還是肺出問題。

江碩儒表示，目前已是流感流行季，民眾最好接種流感疫苗，去空氣不流通、人潮多的地方戴口罩並勤洗手，一旦有高燒等流感症狀盡速就醫，以免併發心肌炎。

(中時電子報)