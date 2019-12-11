新北市145公里海岸線內擁有28個漁港，新北市農業局提出漁港「轉型精進5＋4」計畫，預計3年內將改造9處漁港，從淡二遊艇港打頭陣，推出「北海岸海洋遊樂動線」，使漁港未來不再只限漁作功能，可作為旅客遊憩親海餐飲的旅遊場，預估可創超過25.5億商機。

新北市農業局長李玟12日市政會議專案報告，提出漁港精進方案，除維持既有漁港漁作功能保障漁民生計，要為漁港創造新價值，透過結合青春山海線、智能漁港、地方創生，及前瞻水環境計畫，盤點出9處重點漁港，整合市府、漁會及在地居民三方力量，以漁港漁作加值轉型及功能精進為目標訂出方案。

李玟說，如深澳漁港智能觀光及漁樂季、水湳洞漁港的海洋系列工作坊、和美漁港海上觀星站、草里漁港垂釣天堂及咖啡驛站，以及卯澳漁港的九孔種原中心，用漁港多元特色帶動觀光人潮；而已具規模的漁港，如富基漁港則將打造重機驛站，也要重建龜吼漁港漁夫市，並成立澳底漁港漁貨直銷中心，並以辦理淡水第二漁港BOT案，發展海洋遊憩新天地，預計2023年漁港觀光人潮可成長50％，創造25.5億元之商機。

新北市長侯友宜表示，新北市28處漁港各有魅力，從淡二遊艇港開始，透過串聯新北境內7處漁港，並橫跨基隆、宜蘭2處與中央觀光局管轄的1處遊艇港，打造海洋公路，可以上午從淡水出發，晚上到水湳洞漁港看十三層遺址，在新北住上一晚後，路線隨意搭配，帶動海洋休閒產業鏈，發揚海洋國家的優勢。

(中時 )