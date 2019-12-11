昨(10)日馬來西亞發生了一起悲劇，有一名孝順的6歲小男童，早上要求姑姑帶他去買早餐，目的是為了將熱騰騰的早餐送去給一大早就出門工作的父母。不幸的是，在他們送餐途中，兩人遇上了死亡車禍。導致小男孩當場遭輾斃，而男童姑姑則全身受傷。

據《馬來西亞東方日報》報導，這起事件發生在昨日早晨10時，死者是6歲的瓦拉勿。據瓦拉勿的姑姑表示，事發當時她應著小姪子的要求，騎摩托車載他去買早餐，準備將早餐送到橡膠園給哥哥和嫂嫂。然而送餐過程中，「一輛隨後而來的羅里(卡車)撞及我們的摩哆(摩托車)尾部，導致摩哆失控翻覆。我和侄兒從摩哆跌下，侄兒當場被羅里輾斃，我則膝蓋、腳部及眼部受傷。」

目前，警方已經證實了這場悲劇。根據現場推測，姑姪兩人的摩托車在十字路向左邊行駛時，遭到後方的卡車追撞。而在卡車輾斃了男童後，連下車查看都沒有隨即肇事逃逸。

(中時電子報)