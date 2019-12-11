國民黨總統候選人韓國瑜2020大選戰況嚴峻，在選戰過程中遇見許多問題，對此，親民黨立委候選人李正皓表示，韓國瑜相比去年的大選，在這整場選舉中遇到了三個問題，且韓對三個問題的處理方式都有同一個錯誤，那就是「太視為理所當然了！」

李正皓在政論節目中表示，韓國瑜這段時間來面臨著金援、行程、媒體等問題，但這些問題為什麼在去年沒有發生？因為去年的勢好、大家會認為韓國瑜有機會贏，所以金援、行程、媒體自然就來；但今年韓國瑜的聲勢不如以往，面對這三樣問題的態度就不能如此「視之為理所當然」。

但韓國瑜今年做出了一個最大的誤判，那就是他認為去年的成功，今年都會「理所當然」被複製！李正皓分析，當韓民調不如預期、金援不如預期時，這時候韓國瑜卻不好好經營過去的人脈，把過去幫他籌錢的王金平、楊秋興通通得罪了，這樣金援當然會出問題啊！

當韓國瑜民調往後掉、過去想蹭熱度的其他候選人不會主動來找他時，韓卻不好好把握可以為他運籌帷幄的黨部系統，選擇跟吳敦義開戰，這樣子韓到底要怎麼像個正常候選人一樣把行程排滿？

當韓的民調下降、熱度下降，媒體不再僅靠你的每一顰每一笑就獲得大量收視時，韓卻不謹言慎行、依舊說著武大郎與金瓶梅的笑話，那些「韓黑媒體」當然就只能抓著你的負面言論，把韓塑造成笑話，才能博取收視率啊！

李正皓表示，韓國瑜過去幾個月的表現完全就不是一個正常、謙虛候選人應該有的表現，誰對你不好你就嗆他、黨部有異議你就攻他、媒體不講你好話你就告他，這樣到底要怎麼凝聚最大的支持率啊？

(中時電子報)