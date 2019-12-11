網友回文質疑謝長廷，「所以他是承認有謝系人馬囉？」（擷取自謝寒冰臉書）

「卡神」楊蕙如近日爆發養網軍風波，更延燒到民進黨「謝系」。對此，駐日代表謝長廷強調，「謝系」早在自己2016年離開台灣時解散，現在只剩「老朋友間的噓寒問暖」。然而，這番話引來不少議論，名嘴謝寒冰分析後直言「謝長廷自首民進黨說的話全是放屁？」

國民黨台北市議員羅智強日前踢爆，指楊蕙如跟謝系是「共生」關係，引發外界關注。對於頻因楊蕙如養網軍而遭砲轟的謝長廷，日前在臉書發文指出，他已於2016年離開台灣，謝系隨著他駐外早已宣佈解散，「沒有謝系，只有老朋友間偶而噓寒問暖，但政界好像誰肚子痛都扯上謝系」。

謝長廷這篇文章引來許多議論，謝寒冰則在臉書表示，問題在於，民進黨2006年解散派系，謝長廷2008年退出政壇，結果至少2016年，謝系都一直存在。他驚呼「謝長廷自首民進黨說的話全是放屁？」

網友也紛紛表示「從他說沒當選要退出政壇那時候就已經在放屁了」、「網路這麼發達， 合理懷疑，根本沒散」、「謝不講屁話就不會講話了呀」、「次元刀出現了」、「所以他是承認有謝系人馬囉？」、「他們是解而不散，退而不休」。

(中時電子報)