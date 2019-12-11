大聯盟今（11）日首度公布年度第1、2隊名單，這是由50%專家評選、50%球迷投票，依據球員整季表現，更能看出今年各個位置表現最突出的球員。

第1隊先發投手由寇爾領銜，包括韋藍德、狄葛朗、薛爾瑟、史崔斯柏格等共5大先發。其中韋藍德、狄葛朗分別是今年美聯、國聯「賽揚獎」得主。

野手方面，美聯、國聯「年度MVP」卓奧特、貝林傑也都入選第1隊，佔了2個外野手名額。大都會隊新人阿隆索揮出驚人的53轟，不僅輕鬆當選國聯「新人王」，這次又入選大聯盟第1隊的一壘手。雙城隊39歲老將克魯茲則以超過其年齡的打擊表現，獲選第1隊指定打擊（DH）。

如以球隊區分，在全部16人中，贏得今年世界大賽的國民隊入選3人最多，分別是三壘手阮棟和薛爾瑟、史崔斯柏格。其次是太空人、釀酒人、大都會隊，各有2人入選，其他如洋基、道奇、天使、紅襪、教士、雙城、費城人各有1人。

此外，第2隊16人中以勇士隊、太空人隊各入選4人最多，其中太空人隊包括今年美聯「新人王」阿瓦瑞茲（DH），與國人熟悉的「阿土伯」艾爾圖維（二壘手）。至於道奇隊韓籍左投柳賢振則入選先發投手，是第1、2隊中唯一的亞洲球員。

★大聯盟第1隊名單：

捕手：瑞爾穆托（費城人）

一壘手：阿隆索（大都會）

二壘手： 拉瑪修（洋基）

三壘手：阮棟（國民）

游擊手：波格茲（紅襪）

外野手：卓奧特（天使）、貝林傑（道奇）、葉利奇（釀酒人）

指定打擊：克魯茲（雙城）

先發投手：寇爾（太空人）、韋藍德（太空人）、狄葛朗（大都會）、薛爾瑟（國民）、史崔斯柏格（國民）。

後援投手: 亞提斯（教士）、哈德（釀酒人）

★大聯盟第2隊名單：

捕手：葛蘭鐸（勇士）

一壘手：弗里曼（勇士）

二壘手：艾爾圖維（太空人）

三壘手：布瑞格曼（太空人）

游擊手：西曼（運動家）

外野手：小阿庫尼亞（勇士）、索托（國民）、貝茲（紅襪）

指定打擊：阿瓦瑞茲（太空人）

先發投手：葛倫基（太空人）、柳賢振（道奇）、弗拉赫提（紅雀）、莫頓（光芒）、索羅卡（勇士）

後援投手：查普曼（洋基）、韓德瑞克斯（運動家）

(中時 )