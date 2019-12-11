高雄市鼓岩國小教師許詩屏105至107連續3個學年度參與教學訪問教師計畫，分別前往高雄市桃源區布農族小學樟山國小以及澎湖縣龍門國小，與受訪學校教師共同討論學生學習的迷思及教師教學盲點，她覺得視野變得更廣，對未來教學也更有想法。

許詩屏表示，參過去3年前往高雄市桃源區布農族小學樟山國小以及澎湖縣龍門國小，她與受訪學校教師相互交流並結合自身教學經驗，透過共同備課及製作桌遊教具等方式，一起解決問題，使數學等教學科目更加活潑，也讓學生有截然不同的學習體驗，並愛上學習。

台南市海佃國小教師黃美鳳也是連續3年參與教學訪問教師計畫，她提到，當初因朋友大力支持及鼓勵，決定給自己一個挑戰自我的機會，也累積更多人生經驗。第一年她到偏遠地區的嘉義縣來吉國小，隔年轉到台東縣泰源國小，最後一年則飛到金門的金寧國小，體驗台灣東西部及外島截然不同的教學環境。

訪問期間，黃美鳳老師與受訪學校教師組成「備課趴」，發現每所學校的教師都是「臥虎藏龍」，自己則像「催化劑」的角色，促進受訪學校教師同領域、跨年段間的教學單元合作，透過不斷嘗試、磨合與分享，教師們彼此成為緊密的互助夥伴。

「一個人走得快，一群人走得遠！」教育部國教署表示，「教學訪問教師計畫」自105學年度試辦以來已邁入第4年，一群滿懷教育熱忱的教師，藉由長期的陪伴與合作共同成長，在城鄉學校之間相互激盪對教學的想像，讓教育產生更多創新的可能。

109學年教學訪問教師計畫申請作業今年12月開跑，一般地區學校的優秀教師可報名參加，為教學生涯增添更多色彩。詳細資訊均公布於教學訪問教師計畫粉絲專頁。

(中時 )