宏致(3605)11月合併營收達7.25億元，月增9.35%，創下單月歷史次高，由於12月接單不錯，宏致第4季業績可望淡季不淡，今年獲利可望創下103年以來新高，隨著併購效益顯現，轉投資虧損收歛，加上5G基地台高速傳輸網通產品、伺服器、車用等非NB產品進入收割期，法人預估，宏致明年每股盈餘約3.3元到3.4元，宏致目前每股淨值約34.61元，在業績看俏及股價低於每股淨值下，今天盤中股價走高，創下2017年9月18日以來新高。

宏致佈局車用、工業、網通及智慧家庭等非NB產品多年，並陸續透過併購方式將產品從連接器擴大至連接線材及通路，加上公司積極導入自動化，總算見到成果，今年前3季獲利已超越去年全年，由於第4季業績淡季不淡下，全年獲利可望創下103年以新高。

在非NB產品訂單暢旺下，宏致11月合併營收達7.25億元，月增9.35%，年成長28.19%，創下單月歷史次高，累計前11月合併營收為66.29億元，年成長6.39%。

在轉投資方面，龍翰一直是宏致近幾年獲利不佳的原因之一，今年預估將虧損8000萬元，宏致決議將龍翰東莞四廠整併成兩廠、蘇州兩廠則整併成一廠，在管理精實下，可望加速轉虧為盈時間點，預估明年龍翰虧損將縮減至4000萬元，等於宏致明年EPS就可以多0.3元。

就各產品來看，今年消費性產品營收較去年成長15%，看好明年在歐美家電客戶出貨成長下，營收將有20%成長；在網通、伺服器方面，今年營收占比約7.8%，隨高速傳輸、5G基地台線束出貨放大，明年營收占比有望達10%到11%；至於車用方面，宏致認為，車用今年應已落底，明年將恢復成長，NB方面則為較為中性，預估成長持平，營收占比維持30%左右，在調整成果持續顯現下，宏致審慎樂觀看待明年營運，預估明年營收可望較今年兩位數成長，而獲利部分在轉投資轉虧為盈下，明年獲利可望明顯優於今年。

值得一提的是，宏致目前每股淨值34.61元，是少數股價低於每股淨值的連接器廠。

(時報資訊)