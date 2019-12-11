行車記錄器「PAPAGO!」大廠研勤(3632)11月營收雙衰退，展望2020年，研勤認為，由於行車記錄器與衛星導航市場趨於飽和，成長性有限，故研勤積極發展AI人工智慧辨識臉部系統「Face8台灣臉霸」，力拚集團轉型。

研勤11月合併營收為4505萬元，月減少35%、年減少38%，累計今年前11月營收為5億9879萬元，年減14.03%。

研勤指出，由經濟部工業局輔導、與中彰投縣市政府合作的「智慧城鄉_微笑帕卡」專案，啟用後收案量數已超過專案指標的六成，預期在廠商使用口碑加持下，加速推動家數成長，由於人臉辨識技術擁有健全的獲利模式與穩定的現金流挹注，有助公司營運重回成長軌道，研勤將加速推廣行銷力道，以期能使集團轉型之路更加快速順暢。

AI(人工智慧)辨識臉部系統「Face8台灣臉霸」完全由研勤自主開發，擁有自有模組及演算法，並針對東方人臉校調引擎因應在地化需求，其研發技術、高端電信傳輸與資料雲端儲存系統皆於台灣當地，擁有高品質、高資安規格與高性價比之特性，目前「Face8台灣臉霸」應用範圍包括考勤打卡、門禁管理、報到系統、熟客系統與手機登入，合作對象從中小型企業到全國性金融服務機構，未來將可望新增長照機構、健身中心，將有助研勤未來開發國內外市場，搶攻上百億美元之生物辨識商機。

展望2020年，由於行車記錄器與衛星導航市場趨於飽和，成長空間有限，研勤自去年即積極推動轉型盼能重回成長軌道，而「Face8台灣臉霸」為研勤長期以來對智慧影像辨識技術升級的進階產品，將成為集團轉型的重要關鍵。

(時報資訊)