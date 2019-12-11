台北市議員羅智強上午在臉書提出蘇啟誠案時序發文指出，從時序來看，楊蕙如網軍對蘇啟誠的詆毀，與後來謝長廷等人的圍剿，完全一致，楊蕙如網軍就是民進黨「辱蘇啟誠集團」的一員。

羅智強指出，就是謝系的影響力,才能動用網軍去污衊外交官「黨國餘孽」、「垃圾老油條」；才會有民進黨的「不具名人士」說「謝長廷背黑鍋，問題在大阪處長身上」。蔡適應才會跳出來批評「大阪辦事處末梢神經慢半拍」，也才有外交部要蘇處長調職，逼迫他選擇「以死明志」。

羅智強表示，他為蘇處長喊冤一年多，在乎的公道很簡單，逼死一位外交官，總該有人道歉，負責吧？怎麼蘇處長離去到現在，謝長廷、吳釗燮、蔡適應都像個沒事人一樣，謝長廷只覺得「本來無一事，何處惹塵埃」？

他抨擊，現在民進黨，躲在警方的後面，轉移焦點。國民黨是中計了，但如果連這樣罪證確鑿、逼死一位外交官的事件，民進黨都可以雲淡風清，未來還有什麼力量，能夠制衡民進黨呢？

(中時 )