台灣櫻花(9911)啟動新事業布局，獲多頭肯定，今日股價力守在平盤之上。櫻花增加新的營業項目後，家居事業有機會為下一個業績增長亮點，法人認為，櫻花未來4~5年內營運成長可期。

台灣整體裝修市場規模超過1000億，看準此一商機，櫻花成立--櫻花家居室內裝修股份有限公司，初期投資將超過1億台幣，未來三年內在北中高三地建立三家大型家居生活體驗館，搶攻居家空間領域。

此外，櫻花計畫投資13~15億元，在未來3年間將進行廠區擴大及產量提升等計畫，包含導入自動化及半自動化生產設備，MES等資訊管理系統及整體廚房智能生產系統。法人樂觀預期，2023年後，櫻花整體生產效率及效益均會有明顯貢獻。

法人表示，台灣櫻花近年在銷售策略上方向明確，未來可望在智能產品普及度提高狀況下，直接在營收及毛利率上有所增長。另外櫻花已開始布局及投資在智能研發及智能生產方面，布建完成後，開發產品及生產效益上均可直接反映在企業經營績效上。在新事業投資部分，家居事業有望成為櫻花下一個未來增長亮點。櫻花在未來4~5年間，銷售及獲利有機會大幅成長。

(時報資訊)