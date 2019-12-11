美國、加拿大和墨西哥三國高層官員周二簽署了最新修訂的「美墨加協議」（USMCA），新版貿易協議旨在改善維護勞權的執法，並取消一項專利條款以壓低生物藥品價格。

一年多前就已簽署「美墨加協議」，是用來取代已實施25年的「北美自由貿易協定」（NAFTA）。

新版協議的簽署儀式在墨西哥總統府所在的國家宮（National Palace）舉行，由墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）、加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）及白宮顧問庫許納（Jared Kushner）出席簽約儀式。

美國民主黨先前要求修訂「美墨加協議」部分條款，包括勞工和環境保護條款，以及鋼鋁材生產相關條款。美國府會和墨西哥政府經過一周的激烈攻防後，美、墨、加三國最終順利達成新協議，萊特海澤將這個各方政治勢力共同努力的成果稱之為「奇蹟」。美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，眾院已準備好就「美墨加協議」進行表決。

(時報資訊)