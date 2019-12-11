藍天(2362)公告，與宏匯集團一同投資的臺北雙星公司，10日接獲臺北市政府捷運工程局函文通知，將在下周二(12月17日)上午，舉行「臺北市西區門戶計畫臺北車站特定專用區 C1/D1(東半街廓土地開發案」簽約典禮。藍天早盤慶祝行情啟動，股價反彈站上月線。

臺北雙子星預計總投資額達600億元，其中150億元為政府委建，另外450億元，銀行聯貸6成約270億元，另外180億元則由藍天、宏匯集團各出一半。依照雙子星案合約內容，投資人必須在簽約後六個月內，提出都審 、環評、交評，並提出建照執照申請；取得建照後六個月內，必須提出土地與建築成本鑑價和權益分配的建議案，且須在取得建照後六個月內開工。依據合理時程推估，「臺北雙子星」可望在2020年著手請照程序，走完都審、環評和請照估計要一年半，最快2021年取得建照並動工，其中56樓的C1大樓，最快將在2025年完工，76樓的D1大樓最快將在2026年完工。

藍天11月營收17.24億元，月減13.8%、年增29.9%，前11月營收203.28億元，年增8.9%。藍天NB今年前三季出貨量達到102.6萬台，較去年同期增加2%，營收113億，較去年同期減3%。但因Q3藍海機種出貨占比達50%以上，Q3毛利及營業利益率均創近4季新高，毛利率站上雙位數，營業利益率來到5%目標。展望Q4，隨著Comet Lake CPU新機種陸續推出，輕薄商務型機種也獲得客戶青睞，加上雙十一/雙十二網路購物節及歐美耶誕旺季到來，在旺季需求以及新機種即將推出的雙重優勢下，藍天筆電藍海市場布局效益量價齊揚穩步向前。

(時報資訊)