工程設備廠帆宣(6196)第四季營收持穩熱度，11月營收22.26億元，僅次於今年元月的24.61億元，為今年單月次高，月增28.78%，也比去年同期增長22.4%。

下半年產業景氣轉趨穩定，加上兩岸半導體廠持續擴產，帆宣本季營運可望維持不錯之水準。同時，公司目前在手訂單金額逾200億元，創新高，明年能見度高，有利明年業績比今年穩定成長。

帆宣下半年業績急起直追，今年1-11月營收214.99億元，只較去年同期高點減少2.49%。帆宣今早股價開高走高，盤中勁揚4元至77.7元高檔。

回顧上季，帆宣第三季營運回溫，單季稅後純益約1.97億元，季增約3.8%，年減33.3%，EPS為1.06元。前三季每股淨利2.89元。

帆宣第三季營收59.37億元，毛利率11.98%，稅後純益約1.97億元，季增3.8%，年減33.3%，為近四季新高。帆宣2019年前三季營收175.44億元，毛利率10.66%，營業淨利5.85億元，稅後盈餘5.37億元，年減25.47%，EPS 2.89元。

(時報資訊)