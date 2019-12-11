凱基投顧發表2020年台股展望，受5G與中國去美化因素影響預計將帶動台股自2019年第4季起進入至少8個季度的獲利上升周期，且價值重估行情亦伴隨發酵，由此支撐台股2020年全年將維持多頭表現，高點上看12,600點，樂觀上看13,300點。展望5G升級，凱基投顧相信科技股(扣除台積電(2330))在業績支撐與中國去美化加持之下，本益比將有機會從目前之16.5倍再度往18倍邁進，此將貢獻台股600點；同時也看好5G將帶動台積電的價值重估，本益比將由目前之19倍提升至22倍，此部分貢獻台股400點，上述兩者合計即貢獻1000點，即台股將因此上看12,600點。

凱基投顧表示，自2011年起3G升級至4G後，即帶動全球智慧型手機的首波換機潮，並支撐科技股於2012~2014年維持3年的獲利成長循環。凱基投顧預期2020年起隨5G基礎建設陸續建置以及蘋果將推出5G版iPhone，第2波手機換機潮將帶動科技股結束2019年的獲利衰退，迎來2020與2021年18%與10%的成長。預估5G手機的滲透率將由2019年之1%提高至2020年之18%(約當2.8億支)，而5G手機帶動整體零組件內含價值較4G提升15~20%，更是支撐科技股未來兩年獲利大幅成長的關鍵。此外，支援5G覆蓋範圍之衛星、WiFi 6、固網、資料中心等亦將掀起新增或換機需求。

今年華為斷鏈事件已使中國廠「去美國化」成為長期採購趨勢，而台廠的IC設計與砷化鎵兩個族群也因此獲得少量的轉單。展望未來，由於IC設計與砷化鎵的潛在轉單規模各占台灣IC設計與砷化鎵族群全年營收之31%與4.5倍，更增添未來獲利動能，以及抵禦景氣逆風的能力。

凱基投顧指出，5G起飛將帶動科技股天翻地覆的升級循環，因為5G手機除帶動整體零組件內涵價值大幅提升外，支援5G通訊覆蓋範圍之衛星、WiFi 6、固網、資料中心等亦將掀起升級需求。凱基投顧特別看好8項產業趨勢：(1)5G將推動半導體內含價值升級；(2)5G將帶動手機往OLED面板升級；(3)5G將推升iPhone重返成長並帶動零組件內涵價值提升；(4)5G將引爆衛星商機；(5)5G將掀起WiFi 6、固網與資料中心之高速升級需求；(6)5G將帶動工業自動化進入上升循環；(7)乙烯成本下滑將帶動下游衍生物利差擴大；(8)台商回台將支撐銀行放款動能。

(時報資訊)