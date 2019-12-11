韓國瑜譬喻，台灣在蔡英文執政下，猶如一台黑白電視機，採取「四推策略」，不停地在推，整個執政的民進黨變成貪腐集團，連自己人都看不下去了；韓國瑜保證當選總統後，有把握讓台灣變成彩色的電視機，政策開放、法令鬆綁、投資年輕人、吸引八方來客、行使國家意志力，讓台灣朝氣蓬勃，對外一團和氣。

CTWANT 一周一砲》突圍 韓國瑜專訪

記：台灣站在歷史的十字路口上，若您當選會把台灣帶領往哪個方向走？

韓：過去這三年半來民進黨蔡英文執政，事實上像小時候看的電視機一樣，台灣被帶成黑白電視機，我當選總統後有把握會進化到彩色電視機。現在整個台灣島一個字，「悶」死了！不但有氣無法吐、有志不能伸，還有日子過得太辛苦了，看不到希望，每個行業都在害怕未來，整個兩千三百萬人仔細去傾聽，現在是不是整個台灣在上演黑白電影？

我有把握會弄成彩色，把台灣弄得朝氣蓬勃，各種政策開放、法令鬆綁、國家意志力行使，還有鼓舞人心士氣及對外的招商引資、成立觀光部吸引八方來客，兩岸順利發展、對外一團和氣，對整個台灣非常有信心，大量投資年輕人，往外走跟國際接軌，不要變成井底之蛙。

現在的環境讓年輕人看不到希望，被低薪困死、沒有視野，也沒有人拔擢及跨國企業爭相聘請，未來前途黯淡無光，所以要把年輕人送去國外，政府每年花四百到五百億元，把大學生、碩士班、博士班申請送出國，當交換學生一年。透過企業界、宗教團體及熱心社福團體認同贊助，或許不用花到這麼多錢，再把軍公教警消的年輕人通通也送出去一年，加上明年開始整個小學生全面實施雙語教育，用政府的力量，教育部可以出去找外師，培訓完後分發到各級學校，有信心台灣會改變。

專訪過程中，韓國瑜語氣輕鬆且神情自若，展現自信心。（圖／趙世勳攝）

記：股市上萬點，民進黨提出一套「狀況很好」的說法，但像外交部長面對斷交不用下台等匪夷所事之事，卻能推給是「中國打壓」就可以完全沒事，台灣人卻可以相信，要如何改變人民觀念？

韓：民進黨採取的是「四推策略」，一個是往上推，說是國民黨過去做了那些壞事，往下推則是說有人在監督扯後腿，往左推都是中共打壓，一個是往右推，不停地在推，本人像是聖女貞德一樣，真的去檢查他會發現整個民進黨已經變成執政者、變成貪腐集團了，連自己人都看不下去了，看看呂秀蓮、陳水扁、彭文正、施明德、林豐喜的講話，實在太惡劣了，台灣是在沉淪之中，其實現況很明顯了，全世界已經忘記台灣了，台灣也忘記全世界了，明年國際組織無法參加，如果要繼續沉淪，那是人民的選擇。

(中時電子報)