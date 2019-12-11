2020大選白熱化，新北市第三選區無黨籍立委參選人李翁月娥身陷抹黑風雲，11日上午10時於三重競選總部召開「聲明記者會」，李翁駁斥花3000萬請某議員的誰出選謠言，並發出三點聲明：不買票、不放棄任何一張選票、不辜負選民承諾，最後在律師見證下簽下500萬本票做為檢舉獎金，力爭清白。
新北市第三選區選情激烈，面對綠營分裂選情，三重選區地方傳出李翁月娥買票、付3000萬請某議員的誰參選；李翁月娥表示，這是不實抹黑及人身攻擊，她發出三不聲明：絕不買票、絕不放棄任何選票、絕不辜負選民承諾。
李翁月娥表示，她從政30多年，擔任兩屆市長、三屆議員，從基層為市民服務，她表示，三重已經很久沒有自己的立法委員，「三重需要看得到、找得到、叫得來，正港的在地立法委員」。
李翁月娥說，謠言止於智者，承諾提供500萬做為檢舉獎金，希望支持者對不實謠言一笑置之，她要的是公平、乾淨的選舉。
(中時 )
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