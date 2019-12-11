中美傳將推遲本月中旬生效的新一波加徵關稅，人民幣匯價10日晚間一度出現跳空大漲。人民幣兌美元中間價11日報7.0385元，較上日7.04元上漲15個基點，單日漲幅0.2％，延續前晚上漲趨勢。

截至11日上午10點24分，人民幣兌美元在岸價報7.0386元，較上日收盤價下跌1個基點。離岸價報7.0370元，下跌88個基點，跌幅0.13％。

(工商 )

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