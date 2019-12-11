郵輪旅遊已成為國人度假旅遊的新選擇，而且有愈來愈夯的趨勢，由於郵輪並不屬於交通運輸工具，一般信用卡所提供的「旅行平安險」是不賠或是有理賠限制，兆豐保險推出的國內第一張郵輪綜合險，內含有5項一般旅綜險所沒有提供的獨特保障。

兆豐保險表示，因察覺到郵輪旅遊所面臨的風險，有許多不在一般旅遊不便保險的保障範圍內，因此，這張「郵輪旅遊綜合保險」商品，有5項較特別或獨家的保障：一、搭乘郵輪最擔心遇到因天候惡劣或海象不佳，導致旅程的延誤、縮短或取消靠港，若因天候／海象因素導致旅程延誤、縮短或取消，最高可人理賠20萬元。二 、岸上觀光未及時登船衍生之住宿及交通費，最高理賠五萬元。

兆豐保險說，郵輪在海上航行時，彷彿是一個封閉的空間，因故需使用對外聯繫的衛星電話或需搭乘醫療直升機轉送，費用都是相對昂貴的。所以，第三項獨特保障是、若是在郵輪生病需要回陸上時的醫療轉送費用（含空中運輸）最高300萬元一般旅綜險頂多給50萬元，多半都理賠50萬元以下。第四項、緊急衛星電話最高一萬元。第五項、同行夥伴因重大傷病或死亡導致旅程縮短或取消最高20萬元。

(工商 )