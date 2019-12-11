位在香港灣仔的華仁書院9日查獲2枚威力強大的土製炸彈。

香港警方9日在灣仔一處中學校園內查獲2枚殺傷力強大的土製炸彈，根據香港《南華早報》引述警界消息人士，這2枚炸彈原本可能是要在前一日的遊行中用來攻擊警方。

香港警方9日在港島灣仔華仁書院的胡應湘堂地基附近發現2枚土製炸彈，炸彈連接手機及電路板，內容物包含硝酸鹽、HMTD（六亞甲基三過氧化二胺）以及釘子，總共重達10公斤，若引爆，威力範圍恐達50至100公尺，殺傷力驚人。

《南華早報》引述警界內部人士指出，警方相信歹徒原本預計在8日的反政府示威遊行中將炸彈用來攻擊警方，不過當天遊行前警方偵破一起槍械案，起獲一把半自動手槍及105發子彈，並且逮捕11人，港警相信歹徒因此被迫取消攻擊警察的行動。

內部人士指出，炸彈裝有鐵釘，目的就是要在攻擊中造成大規模死傷，另外根據他們掌握到的情資，歹徒曾在網路群組中討論用炸彈攻擊警方，並且透露灣仔某處民宅可能已淪為「炸彈工廠」。

香港警方周日突襲灣仔、北角、柴灣三處民宅，消息人士透露，位在灣仔的民宅距離華仁書院僅5分鐘路程，港警猜測，歹徒恐在警方突襲行動展開前就已掌握風聲，將2枚炸彈裝進黑色垃圾袋中，並且帶到校園藏匿，他們的目標並非學校。

針對學校被放置威力強大的土製炸彈，華仁書院昨日表示，沒有證據顯示炸彈與校園師生有關聯，學生仍如期進行周二上午的考試。華仁書院聲明稿指出，炸彈被發現的地點確實屬於華仁書院校園，不過它同時也是個開放區域，外人可隨意進出。

(中時電子報)