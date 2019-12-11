高雄台88線7車連環撞 6傷者送醫 10:472019/12/11 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄台88快速道路上午發生連環大車禍，總共有7輛轎車連續追撞，造成6人受傷送醫。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄台88快速道路上午發生連環大車禍，總共有7輛轎車連續追撞，造成6人受傷送醫，其中一輛還因撞擊猛烈，遭推擠衝過分隔島衝到對向車道，造成車輛大量回堵數公里，警方正在現場鑑識釐清肇事原因。 根據公路局通報，高雄台88線大寮交流50.6公里處，約上午7點半發生連環追撞，總共有7輛小轎車撞在一起，造成6名駕駛人受傷，高雄市消防局據報，出動10車25人到場搶救。目前警方正釐清肇事原因當中。 (中時電子報) #高雄市 #台88縣 #大寮 #大寮交流道 #快速道路 #連環車禍 #高雄市消防局 #搶救 #受傷 #車禍 也許您會感興趣 推薦閱讀 警車押送通緝犯途中國道翻落 中市警二分局說明 17:142019/12/07 社會 韓國瑜痛批外交部長吳釗燮為立委受傷負全責 18:322019/12/07 政治 結束小英車隊交管勤務 南市警回程車禍送醫 19:172019/12/07 社會 藍委抗議卻碰壁受傷原因為何？ 游淑慧找到了 21:482019/12/07 政治 預防腦溢血 首需避免高血壓 04:092019/12/08 醫藥健康 警車失控撞休旅車 押解嫌犯險丟人 04:092019/12/08 社會新聞 台南連2起警員擔服選舉勤務車禍 徐國勇探視 17:052019/12/08 社會 抗議遭夾傷 陳玉珍：不能走入外交部才是讓人痛心 17:072019/12/08 政治 紐西蘭懷特島火山爆發 傳20人受傷 11:322019/12/09 國際 拋政績回應落跑市長 韓國瑜：沒有對不起高雄市民 22:152019/12/10 政治 社會熱門新聞 女大生初夜太痛 過來人曝原因她恍然大悟 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 開錯刀詐健保掏空校產 北醫黑幕直指此人 - 社會 東海女大生撞轎車不治 單親母哀慟崩潰 - 社會 獨》釣客尿尿驚見白骨 疑是海巡署失蹤中尉 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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