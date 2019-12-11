高雄台88快速道路上午發生連環大車禍，總共有7輛轎車連續追撞，造成6人受傷送醫，其中一輛還因撞擊猛烈，遭推擠衝過分隔島衝到對向車道，造成車輛大量回堵數公里，警方正在現場鑑識釐清肇事原因。

根據公路局通報，高雄台88線大寮交流50.6公里處，約上午7點半發生連環追撞，總共有7輛小轎車撞在一起，造成6名駕駛人受傷，高雄市消防局據報，出動10車25人到場搶救。目前警方正釐清肇事原因當中。

(中時電子報)