Google地圖是許多人必裝的程式，而用地圖留下的歷史紀錄，也被網友喻為「最強抓姦神器」。但最近Google宣布，地圖將啟用無痕模式，讓用戶的移動歷史及位置都不留痕跡，消息一出，隨即引起網友討論。

近日Google在官方部落格上宣布，繼11月更新安卓系統的Google地圖，啟用無痕模式之後，無痕模式也將登陸 iOS 系統，讓蘋果用戶也能選擇是否要在帳戶中留下導航和搜尋記錄，此外，若開啟無痕模式將不會更新位置記錄，因此也不會存到時間軸上。

而明年1月起，安卓系統的Google地圖也將新增「大量刪除的功能」，讓用戶能夠一次性地刪除在時間軸上的記錄。

而這個消息爆出之後，引起網友熱議，「科技始終來自於人性！終於不用切換帳號了」、「讚讚，偷情專用」、「幹嘛改阿！Google地圖就是為了安全和不老實的人而存在的！」。

(中時電子報)