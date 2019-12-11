墾丁福華即日起至12月30日止，凡恆春半島楓港以南的鄉親憑身分證件到墾丁福華麗香苑享用自助吧，不分平假日即可享「鄉親好康逗相報」餐飲優惠價活動（除聖誕夜外）。

年末將至，墾丁福華為酬謝並慰勞辛苦一年的在地鄉親，特別推出麗香苑鄉親專屬優惠，只要到麗香苑享用西式午餐、下午茶或晚餐，每位用餐可享八折優惠再免加一成服務費。

墾丁福華渡假飯店「麗香苑」，以提供無國界美食佳餚為主，主廚以其精湛的手藝，運用蒸、煮、燒、烤等料理方式，將饒富地方特色的新鮮農漁產食材，烹調成最具風味的美饌。麗香苑也會依著四季與節氣的變化，推出豐富多樣的佳餚，讓饕客們享受一場視覺與味覺兼具的饗宴。

墾丁福華在地深耕二十年，蒙受恆春鎮鄉親父老的照顧。趁著歲末年終表達感謝之意。即日起，歡迎鄉親們前來墾丁福華品嘗麗香苑的美食佳餚，該專案將至2019年12月30日止。

(工商 )