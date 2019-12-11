南韓媒體報導，美國參眾兩院的共和黨與民主黨圍繞著明年度國防預算案「國防授權法」中的駐韓美軍條款，日前達成協議，決定不得把駐韓美軍人數縮減至2.85萬人以下。

南韓「中央日報」今天在外交安保版指出，參眾兩院圍繞著禁止縮減駐韓美軍的條款達成協議，意味著包含這一條款的法案通過國會表決已成鐵定的事實。

報導指出，預計美國國會將在12月第4週耶誕節假期開始前表決這項法案。法案在獲得國會通過後，經過總統簽署，便可生效。美國國會的「國防授權法」效力為一年，這次通過「禁止裁軍條款」並非永久有效。

美國「國防授權法」法案禁止美國國防部將部署在南韓的兵力縮減到2.85萬人以下，但是當裁軍符合美國安全利益、裁軍程度不會大幅影響美國盟友的安全、美國與韓日等盟友達成適當協議等3種情況，可以視為例外。

報導指出，2020年的「國防授權法」還明確寫入了強力應對北韓威脅的內容。美國國會在「國防授權法」寫道：「國會就必須使用外交、經濟制裁和遏制力手段應對北韓的大規模殺傷性武器和常規武器威脅達成共識，並對北韓發射飛彈表示譴責。」

(中央社)