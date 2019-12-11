台北西門町影城外牆上矗立了33公尺長、23公尺高的巨幅老人臉龐壁畫。（弘道老人福利基金會提供／林良齊台北傳真）

台北西門町影城外牆上矗立了33公尺長、23公尺高的巨幅老人臉龐壁畫！長年關懷獨居弱勢長輩的弘道老人福利基金會邀請藝術家紀人豪創作，並呼籲民眾愛心助老，讓獨居長者感受寒冬中來自社會大眾滿滿的關懷與暖意。

每到歲末年終皆會發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，藉由「除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年」等有「年味」的助老關懷服務，幫助獨居弱勢長輩溫暖渡寒冬、溫馨好過年。

今年88歲的阿公陳文洲，妻子過世後膝下無子的他，已一人孤獨多年，年輕時很常到戲院看電影，無論是各式國片、西洋片都是阿公的最愛，獨居後因沒有人陪伴出門，已經10年沒有進過戲院了，阿公一聽到這次竟然要去看小朋友喜歡的外國卡通片「冰雪奇緣」，興奮又好奇地表示，「這個我從來沒有看過ㄟ，感覺很促咪！」志工們為了讓阿公阿嬤能融入動畫卡通的世界，更貼心地描述劇情大綱簡介，希望讓阿公阿嬤們盡情在戲院享受美好的電影時光。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，弘道全年關懷7000位長輩，每年11月到隔年2月發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，服務總計需2000萬元助老經費，期待提供一整年服務獨居弱勢長輩的經費。「不是不出門，而是不敢出門」是獨居長者埋藏已久共同的心聲。

今年弘道「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷計畫，延續去年公益與藝術的結合，藉由壁畫與社會互動溝通，希望讓更多人看見並關注獨老議題，目前除了台北西門in89豪華數位影城外牆藝術家紀人豪老師的創作外，台北的松山文創園區、台北的華山文創園區路口、台中的綠光計畫、高雄的集盒•KUBIC貨櫃園區，也有其他五位藝術家在熱情公益響應下創作的五處壁畫作品，期待社會大眾有機會能親臨現場，感受獨居老人一個人過年，在心理生理上的需求。

愛心專線：04-22060698。

(中時 )