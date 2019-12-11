交通便利的捷運宅一直都是熱門的購屋條件之一，據實價登錄統計今年前10月的資料觀察捷運末端站房價，淡水信義線包辦最貴、最便宜捷運宅。象山站及台北101/世貿站雖是淡水信義線的末端，但因緊鄰信義商圈，屬於台北市的蛋黃區，成為小資族的熱門的購屋地區之一。而平均單價最低的捷運末端站同樣也是在淡水信義線，為平均單價21.1萬/坪的「淡水站」。

捷運是購屋相當重要的指標之一，鄰近捷運的住宅具有保值的效果，但價格通常也比行政區的平均價格高。永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，部分手上資金較不充裕的民眾便會以時間換取價格，會選擇距離市中心較遠的捷運站周邊購屋。

據實價登錄統計，觀察108年1月至10月距離捷運末兩站範圍700公尺內的成交資料，其中平均單價最高的捷運末端站為淡水信義線的「象山站」及「台北101/世貿站」，平均住宅單價為81.0萬/坪，謝志傑說明，象山站及台北101/世貿站雖是淡水信義線的末端，但由於緊鄰信義商圈，屬於台北市的蛋黃區，在生活便利的環境下，周邊形成著名的豪宅聚落，房價也因此被拉抬起來。不過，周邊仍有較早期發展的吳興商圈，吳興商圈街道狹小，屋齡相對較高，房價也較為親民，在生活機能良好的支撐下，也成為小資族的熱門的購屋地區之一。

平均單價最低的捷運末端站同樣也是在淡水信義線，為平均單價21.1萬/坪的「淡水站」。謝志傑表示，淡水站房價較親民的主因還是在與台北市中心距離較遠，若是以捷運公司查詢末端站至台北車站的時間來看，淡水站乘車時間約為37分鐘，足足比乘車時間第二長的迴龍站多了7分鐘。不過，在房價親民且周邊淡江大橋、淡北道路等交通建設利多消息下，也是個值得民眾考量的選項。前一站的「紅樹林站」平均單價為31.1萬/坪，與淡水站的房價每坪價差達10萬元，謝志傑說明，紅樹林站是淡海輕軌與捷運的交會站，在未來淡海新市鎮的開發以及規劃中的輕軌藍海線，皆使房價有所支撐。此外，紅樹林站周邊也有主打夕陽美景的河岸宅，讓該區域房價相對有支撐。

(時報資訊)