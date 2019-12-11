國民黨雙北議員羅智強、李伯毅、陳偉杰11日上午8時至淡水街頭替洪孟楷輔選，對於北捷擬取消電子票證，連帶引起1280優惠再度拿來討論的爭議，陳偉杰特別為淡水居民發聲。（戴上容攝）

選戰倒數一個月，國民黨雙北議員羅智強、李伯毅、陳偉杰11日上午8時至淡水街頭替洪孟楷輔選，對於北捷擬取消電子票證，連帶引起1280優惠再度拿來討論的爭議，新北市議員陳偉杰特別為淡水居民發聲，「淡水人通勤距離較遠，民眾大多希望維持優惠方案」，貿然取消對環保、推廣都是不好的。

陳偉杰表示，淡水民眾通勤距離較遠，多數希望維持原方案，要調整票價，應等雙北達成共識再調整，絕對不要貿然地進行，大眾交通是要降低私人運具，貿然取消會增加私人運具使用，對於環保、推廣大眾運輸都是不好的。

台北市議員羅智強回應，大眾運輸搭得人越多，其他工具的外部性會降低，若純粹從經營角度，任何優惠都不應該有，若將大眾運輸漸少，以及各種交通、外部性考量，政府有義務鼓勵大眾運輸、增加誘因，讓大眾運輸工具被更廣泛使用，台北市政府、新北市政府都該妥善規劃。

台北市議員李伯毅說，公共政策不該以營利為目的，優惠方案是希望增加搭乘大眾運輸的意願，雙北政府應努力增加誘因，讓更多人能夠搭乘公共運輸，以達到節能減碳。

(中時 )