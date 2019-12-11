國民黨總統參選人韓國瑜，屢在各家民調落後，讓綠營、韓黑大喜不斷唱衰選情，部分藍營支持者則憂心忡忡，認為韓當前策略模糊，人才運用亦欠周詳，再這樣下去恐不樂觀。網友卻直言，韓本就是「非典型國民黨」，其選戰方針與支持者本就非典型，過往事蹟均可見打臉民調的能量；且光韓的崛起模式，就打破先例、大勝馬英九了。

網友在PTT論壇發文《為什麼韓國瑜選成這樣》寫道：「這場選舉看到現在，我只能說：這不是國民黨的實力啊！馬英九兩屆就不用說了，根本輾壓對手；朱立倫2016那屆即使大逆風，加上換柱搞的士氣全失，至少整體選戰打起來也是敗中求穩，最大敗筆大概是王如玄的軍宅案，不過那也不是操盤的問題。但這次韓國瑜的選戰就真的讓人看到全新下限了，完全看不到有任何策略可言。」

發文網友進一步表示：「2016還只是不能主導議題，被DPP壓著打；2020這次是自己丟東西然後打到自己，DPP都不用打就自爆了。主帥跟下面的人彼此不知道彼此在幹什麼的樣子，好像完全不熟，上節目辯護還一堆『我想』、『應該』……而且鬧一堆低級到連我綠的都感到不忍的笑話。奇怪，國民黨前幾屆選舉的人才應該還沒走光，一年多前才大勝的政黨，怎麼會短短時間搞成這樣？」

文章一出，討論熱烈。有人直言，認為韓國瑜就像是「高雄柯文哲」，本來就是「非典型國民黨」，本就不能用過往經驗與常規去看待，他的崛起模式也打破先例，光這點就大勝馬英九了。其他網友則紛紛回應：「韓每丟一政見，民進黨這廢物黨就抄就偷學，是誰沒下限？連鋼鐵戰袍夾克都要學著賣，民進黨一定要這麼廢嗎？韓根本選戰主導者，民進黨跟屁蟲一樣」、「2016敗中求穩？你認真？」「馬英九贏在帥」、「馬英九2012大選前民調16%、蔡英文67%」。

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)