繼余天女兒余苑綺驚傳直腸癌復發後，又有藝人罹癌消息，大陸網路原創青年男歌手吾恩近日在微博透露，做胃鏡檢查時發現，自己得了俗稱「皮革胃」的晚期胃癌，最令人訝異的是他平常不菸不酒、沒有家族史，才35歲竟罹晚期胃癌。

吾恩在微博發文指出，近期因左下肋隱隱作痛到醫院檢查，一照胃鏡才發現竟已是晚期胃癌，而且還是最凶險的印戒細胞癌。他從未想過自己會罹癌，不懂自己沒有癌症家族史、作息健康，每日健身又注意養生，為何癌症還會找上他？所幸目前癌細胞並未轉移，其他臟器健康，還有手術的機會。

外解好奇為何近來胃癌發病率逐年上升，而且不少人都是年紀輕輕就得胃癌？藥師方健在《搜狐網》中列出胃癌的4大高危險因素：

1. 飲食生活因素

高鹽、三餐不規律、暴飲暴食，吃太快、太熱，常吃油炸、燒烤、醃製類食品、經常熬夜等生活飲食習慣都可能增加胃黏膜損傷，長期反復作用更會導致胃黏膜增生，也是引發癌變的重要因素。

2. 遺傳因素

有消化系統疾病史及惡性腫瘤家族史都是胃癌發生的危險因素，研究也發現，某個遺傳基因的突變也在胃癌的發病過程中起了重要作用。

3. 感染因素

幽門螺桿菌感染是引發胃癌的首要因素，WHO已將幽門螺桿菌列為胃癌的I類致癌原。

4. 環境因素

科學家認為，包括植物和微生物富集的土壤微量元素、被掩埋的動植物遺骸所產生的有機和無機致癌物質、水質汙染等環境因素都可能與癌症有關。

至於如何預防胃癌？方健建議，改變不良的飲食生活習慣，多吃蔬菜水果，若有消化系統疾病如慢性胃炎、消化性潰瘍時，應檢測是否有幽門螺桿菌感染，檢測陽性應及時根除治療；40歲以上有胃癌家族史的人，一定要做胃癌篩檢，及早發現及早治療。

35歲男歌手吾恩不菸不酒、作息養生竟罹晚期胃癌。

(中時電子報)